МВД назвало убийство проскейтера в Москве заказным

В Москве неизвестный в черной одежде несколько раз выстрелил в мужчину, он погиб. Предварительно, совершено заказное убийство, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД России.

По данным Следственного комитета, 6 июня на улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде не менее 6 огнестрельных ранений. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему). Преступник скрылся, его разыскивают. В Москве объявлен общий сбор полицейских.

По информации Shot, погибшего зовут Константин Балишанский, он – профессиональный скейтер, состоял в команде NikeSB Россия. В разное время его спонсорами были спортивный бренд Freestyle Dist и бренд одежды Elwood. В комьюнити известен как Костя Switch.

Также, по данным телеграм-канала, убитый - сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского. Константин работал в компании отца. Убийство произошло возле дома, где жил погибший, прямо возле детской площадки. Мужчина пытался убежать, но нападавший догнал и добил его выстрелом в голову, пишет Shot. Предварительно, киллер стрелял из АКС-74У.