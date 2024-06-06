06 Июня 2024
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Фото: пресс-служба группы &quot;Уралхим&quot;

"Уралхим" инвестировал 1,7 млрд рублей в города присутствия

Группа "Уралхим" в 2023 году инвестировала 1,7 млрд руб. в города присутствия. Такое заявление на ПМЭФ-2024 сделал генеральный директор "Уралхима" Дмитрий Коняев в рамках панельной дискуссии "Процветание регионов через взаимосвязь всех элементов социально-экономического развития", передает корреспондент Накануне.RU.

Участники сессии обсудили кадровую и социальную политику регионов, влияние благоприятного социального климата на развитие бизнеса.

"Инвестировав какое-то количество денег в "железяки" - мы сможем "железяками" себе обеспечить стабильное производство. Но вот люди, человеческий капитал, однозначно выходят на первый план", - подчеркнул Дмитрий Коняев.

Он отметил, что города присутствия компании - это во многом индустриальные города, с не самыми благоприятными климатическими условиями. Поэтому "Уралхим", в которой работают практически 40 тыс. человек, обязана "бороться за людей".

"В прошлом году мы инвестировали в развитие городов присутствия 1,7 млрд руб. Мы хотим создать благоприятную среду в городах присутствия, мы хотим, чтобы люди, которые приходят к нам на работу, чувствовали себя комфортно, безопасно. Комфортная среда идет по разным направлениям - спорт, благоустройство территории, безопасность. Очень много делаем через софинансирование, когда бизнес и государство идут вместе и вместе создают благоприятную среду. Это дорога, которая не имеет ни начала, ни конца, но это позволяет менять жизнь в регионах", - прокомментировал Дмитрий Коняев.

Теги: Уралхим, инвестиции, города присутствия, ПМЭФ


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