Только две трети россиян слышали о предстоящей налоговой реформе

Далеко не все россияне в курсе, что Госдума уже начала рассматривать налоговую реформу с вводом дифференцированной шкалы НДФЛ. "Пока общественное мнение формируется. Только две трети респондентов знают о предстоящей налоговой реформы. Через 2-3 недели мнение сформируется. Пока люди пытаются зафиксировать и понять, кого это коснется и не коснется", - рассказал на Петербургском экономическом форуме гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

При этом бизнес и Федеральная налоговая служба торопят Госдуму, призывая принять изменения в весеннюю сессию (то есть до летних каникул депутатов).

Примечательно, что правительство, бизнес и парламент переживают: как бы налоговая система не потеряла сбалансированность. "Но а с чего вы взяли, что до сих пор система была сбалансированной? С точки зрения большинства людей НДФЛ кажется несбалансированным налогом", - отметил Федоров.

Также россиян волнует, на что пойдут собранные дополнительные налоги. Они бы хотели, чтобы приоритет был отдан таким сферам: здоровье, семья, образование, молодежь, технологическое развитие.

Самые большие ожидания тех россиян, которые в курсе налоговой реформы, - связаны со справедливостью. Так, 76% опрошенных считают справедливым, что будет введена 5-ступенчатая шкала НДФЛ. 85% поддерживают налоговый вычет для малоимущих семей с детьми.