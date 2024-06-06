Астраханский ансамбль покажет свое искусство на площадках Международного фестиваля народной песни «Добровидение 2024»

14 и 15 июня Астраханский государственный ансамбль песни и танца будет выступать на сценах Санкт-Петербурга в рамках IX Международного фестиваля народной песни «Добровидение 2024». В ставшем одним из наиболее ярких и заметных событий в культурной жизни страны форуме ансамбль участвует впервые и надеется покорить зрителей северной столицы.

Фестиваль, содействующий сохранению многовековых народных традиций, духовно-нравственных ценностей многонационального российского народа и его культурного многообразия, всегда собирает много почитателей.

Ансамбль принимает участие в торжественном открытии «Добровидения», которое состоится 14 июня на Соборной площади Петропавловской крепости. Возглавят церемонию губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, депутаты, сенаторы.

Кроме того, астраханский коллектив представит вниманию зрителей своё искусство в концерте, который пройдёт в Санкт-Петербургской академической капелле наряду с такими коллективами, как Государственный академический Кубанский казачий хор, Государственный академический Омский русский народный хор, Уральский академический русский народный хор, Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье».

Гала-концерт лауреатов и почетных гостей, запланированный на 15 июня в концертно-спортивном многофункциональном комплексе «Арена», также пройдёт с участием Астраханского государственного ансамбля песни и танца, сообщает министерство культуры Астраханской области.