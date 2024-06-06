Количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 109 человек

В ДТП с трамваями в Кузбассе пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

19 человек госпитализированы, четверо из них - в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Кузнецов уточнил, что нескольким пациентам проведены хирургические операции. 60 человек, в том числе семеро детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

ЧП произошло утром 6 июня — в час пик люди ехали на работу. У одного из трамваев отказали тормоза, на уклоне он набрал скорость, у него на ходу оторвало двери. На скорости трамвай врезался в состав, шедший впереди. Один человек погиб.

Ранее RT сообщил, что следствие рассматривает версии технической неисправности и человеческого фактора. Трамвай, выпущенный в 2012 году, вышел на линию исправным, управляла им девушка 2000 года рождения, поломка могла произойти во время движения.