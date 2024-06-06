06 Июня 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд отправил экс-главу Пышминского округа в колонию, несмотря на апелляцию

Свердловский областной суд поставил точку в деле бывшего главы Пышминского округа Виктора Соколова, согласившегося на взятку в 1,5 млн рублей.

7 марта Камышловский районный суд приговорил Соколова к 8 года колонии строгого режима и штрафу в десятикратном размере от суммы взятки - 15 млн 44 тыс. рублей. Его также лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах на 5 лет.

Однако защита осужденного, как и сам бывший чиновник подали апелляции в Свердловский областной суд. Последний накануне рассмотрел материалы дела и заслушал мнения сторон, после чего оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

По данным гособвинения, с сентября 2014 года по декабрь 2019 года глава получил взятку в размере 450 тыс. рублей в виде строительных материалов, а также незаконного оказания услуг в виде демонтажа старой веранды и строительства новой на территории своего домовладения с установкой оконных и дверных блоков из ПВХ профиля. Деньги были переданы за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП "Водоканалсервис". Общая сумма полученной взятки составила свыше 1,5 млн рублей. После на Соколова завели дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, в особо крупном размере).

Теги: Пышминский округ, экс-глава, Соколов, суд, приговор


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