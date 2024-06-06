Делегация Новосибирской области уже в первый день работы ПМЭФ подписала соглашения

Сотрудничество Правительства Новосибирской области с АО «Акрон Холдинг» и ППК РЭО скрепили подписями на полях ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Соглашение подписали Губернатор Андрей Травников, генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и генеральный директор АО «АКРОН ХОЛДИНГ» Павел Морозов.

Стороны договорились о взаимодействии в сфере совершенствования системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Андрей Травников напомнил, что не в первый раз новосибирская делегация принимает участие в работе Петербургского экономического форума. «Мы соблюдаем принцип «деньги любят тишину», и некоторые инвестпроекты, которые в ближайшее время стартуют на территории нашего региона, не торопимся анонсировать. Назову направления и отрасли, по которым идут переговоры. Первое – это уже реализуемые проекты или работающие предприятия. Встречаемся для того, чтобы сверить часы, понять, в чём нужна поддержка, какие планы, есть ли какие-то сложности у наших партнёров. Конечно, проходит большое количество встреч, посвящённых новым инвестиционным инициативам в самых разных отраслях – это логистика, производство пищевых продуктов и напитков, сборка бытовой техники. Проект, соглашение о котором подписали сегодня, направлен на переработку утилизируемой, выбывающей из обращения бытовой техники или электронных приборов».

Генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов отметил, что совместно с Правительством Новосибирской области и ППК «РЭО» предстоит наладить эффективные механизмы сбора и сортировки отходов электроники.

Участники подписания также провели рабочую встречу, где сразу же наметили первые практические шаги взаимодействия.

Правильная переработка отходов электрического и электронного оборудования позволяет получить ценные материалы, которые можно использовать в производстве новой продукции. Это приведёт также к снижению зависимости от импорта сырья. Реализация проекта обеспечит и новые рабочие места.

Создание современного высокотехнологичного предприятия по переработке отходов отвечает задачам федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». ГК «Акрон Холдинг» намерен развивать комплексную инфраструктуру, связанную с сортировкой, переработкой электронных отходов и производства конечной продукции из вторресурсов.

В планах у Губернатора Андрея Травникова и членов региональной делегации – ещё почти два десятка встреч с представителями других регионов и иностранных делегаций, крупного бизнеса и госкорпораций, подписание важных для экономики региона соглашений. Среди главных задач делегации – поиск и привлечение новых инвесторов, презентация экономического и инвестиционных потенциала нашего региона. В составе делегации – министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников и другие официальные лица.

В этом году регион вновь презентует свои проекты на стенде регионов Сибирского федерального округа «Большая Сибирь».