Делегация Новосибирской области уже в первый день работы ПМЭФ подписала соглашения

06 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Делегация Новосибирской области уже в первый день работы ПМЭФ подписала соглашения

Сотрудничество Правительства Новосибирской области с АО «Акрон Холдинг» и ППК РЭО скрепили подписями на полях ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Соглашение подписали Губернатор Андрей Травников, генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и генеральный директор АО «АКРОН ХОЛДИНГ» Павел Морозов.

Стороны договорились о взаимодействии в сфере совершенствования системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

(2024)|Фото: nso.ru

Андрей Травников напомнил, что не в первый раз новосибирская делегация принимает участие в работе Петербургского экономического форума. «Мы соблюдаем принцип «деньги любят тишину», и некоторые инвестпроекты, которые в ближайшее время стартуют на территории нашего региона, не торопимся анонсировать. Назову направления и отрасли, по которым идут переговоры. Первое – это уже реализуемые проекты или работающие предприятия. Встречаемся для того, чтобы сверить часы, понять, в чём нужна поддержка, какие планы, есть ли какие-то сложности у наших партнёров. Конечно, проходит большое количество встреч, посвящённых новым инвестиционным инициативам в самых разных отраслях – это логистика, производство пищевых продуктов и напитков, сборка бытовой техники. Проект, соглашение о котором подписали сегодня, направлен на переработку утилизируемой, выбывающей из обращения бытовой техники или электронных приборов».

(2024)|Фото: nso.ru

Генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов отметил, что совместно с Правительством Новосибирской области и ППК «РЭО» предстоит наладить эффективные механизмы сбора и сортировки отходов электроники.

Участники подписания также провели рабочую встречу, где сразу же наметили первые практические шаги взаимодействия.

Правильная переработка отходов электрического и электронного оборудования позволяет получить ценные материалы, которые можно использовать в производстве новой продукции. Это приведёт также к снижению зависимости от импорта сырья. Реализация проекта обеспечит и новые рабочие места.

Создание современного высокотехнологичного предприятия по переработке отходов отвечает задачам федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». ГК «Акрон Холдинг» намерен развивать комплексную инфраструктуру, связанную с сортировкой, переработкой электронных отходов и производства конечной продукции из вторресурсов.

В планах у Губернатора Андрея Травникова и членов региональной делегации – ещё почти два десятка встреч с представителями других регионов и иностранных делегаций, крупного бизнеса и госкорпораций, подписание важных для экономики региона соглашений. Среди главных задач делегации – поиск и привлечение новых инвесторов, презентация экономического и инвестиционных потенциала нашего региона. В составе делегации – министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников и другие официальные лица.

(2024)|Фото: nso.ru

В этом году регион вновь презентует свои проекты на стенде регионов Сибирского федерального округа «Большая Сибирь».

Теги: андрей травников, большая сибирь, пмэф, утилизация бытовой техники, переработка отходов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети