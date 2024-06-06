70% пермяков положительно оценивают работу общественного транспорта

Пермь входит в тройку городов по комфорту про оценкам института развития ВЭБ.РФ. Такие данные озвучил сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках стратегической сессии "Большие проекты для человека", которая прошла сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона заявил, что таких успехов региону удалось добиться, в том числе благодаря модернизации транспортной инфраструктуры. По его словам, более 70% пермяков положительно оценивают работу общественного транспорта. На 20% снизилось время поездки от дома до работы. На 17% увеличилось число электротранспорта, что положительно сказывается на экологии.

Транспортная реформа стартовала в Перми 2020 году. В рамках этой реформы был осуществлен переход на брутто-контракты (договор между заказчиком и перевозчиком на выполнение перевозок с оплатой на основе оценки транспортной работы, выраженной в значениях пробега, а иногда еще и времени - примеч. ред.) по автобусным перевозкам.

В рамках новых контрактов удалось заменить 750 автобусов. Их средний срок составляет сейчас 3,5 года. Одновременно власти региона проводили работу по модернизации электротранспорта за счет краевых средств и субсидий с краевого бюджета. Трамваями охвачено пять (из семи) районов. Обновлено 21 км из 109 км путей. Куплено 24 вагона.

"Огромным импульсом для нас стало заключение концессионного соглашения при поддержке правительства РФ, поддержке института развития ВЭБ.РФ. В рамках концессии мы получили возможность приобрести еще 44 вагона. 38 уже поставлено и работают на маршрутах города. Также мы получили возможность обновить еще 35 км трамвайных путей, 12 км - уже реализовано. Естественно, обновление тяговых подстанций, модернизация трамвайного депо. Движемся в этом направлении и возрождаем авторитет трамвая как самого удобного вида транспорта", - заявил Дмитрий Махонин.

Он также сообщил, что 1 июня на реке Кама было запущено первое электросудно. До обеда оно работает как общественный транспорт, после - как туристическое судно. Махонин также сообщил о локализации производства на судоверфи в Перми. Перспективные направления: паромная переправа, развитие общественного транспорта на реке.