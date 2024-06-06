Митрополит Амвросий: Традиционные ценности - это для народа, а элиты живут по-своему

Тему традиционных духовно-нравственных ценностей заболтали, только толку мало. Ими нужно жить, а не говорить об этом, произнося с трибун лозунги. Потому что те, кто об этом говорит, живут совсем другой жизнью. Об этом рассказал на ПМЭФ Председатель Синодальной богослужебной комиссии митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

"Не бывает одних ценностей для народа, а других - для элит. Так бывает накануне государственного краха. Главный враг нравственности - это профанация. Российская империя в 1917 году пропала из-за витринной и формальной веры. Говорили одно, а жили иначе. То же самое привело к краху Советский Союз, который стал обществом профанации. Сегодня у нас новые вызовы. Разве те, кто говорит о верности в супружестве, сами являются образцами? У нас Год семьи, а по телеканалам разве больше стали показывать сериалов о многодетных семьях? Им разве оказывается невероятная поддержка? Нет. Наоборот, на телевидении продолжается показной разврат", - рассказал владыка.

Он напомнил, что уже прошла половина Года семьи, но ничего существенного не предложено: аборты и разводы, уничтожающие демографию, никого не интересуют.