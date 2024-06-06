Франция не планирует отправлять военных на Украину, - премьер

Франция не планирует направлять своих военных на Украину, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь.

В интервью телеканалу France 2 он сказал, что "планов такого рода нет". "Вы знаете, мы много обсуждали этот вопрос", - добавил Атталь.

Также премьер заявил, что Франция никогда не обучала украинских военных на территории самой Украины, однако вопрос отправки туда французских военных инструкторов "не является табу". Атталь уточнил, что он стоял на повестке дня еще в феврале, передает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что не исключает отправку французских военных на Украину. По его словам, Париж готов отправить свои войска на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от киевского режима поступит просьба о помощи войсками. В МИД РФ предупредили, что французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта.