ВЭБ.РФ за последние четыре года реализовала 450 проектов, общей стоимостью 12 триллионов рублей

Государственная корпорация ВЭБ.РФ за последние четыре года реализовала 450 проектов, общей стоимостью 12 трлн руб. Об этом сегодня на стратегической сессии "Большие проекты для человека" в рамках Петербургского Международного экономического форума сообщил вице-премьер, глава наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас более 450 проектов крупнейших, в которых участвует ВЭБ.РФ. И если посмотреть объем инвестиций за последние несколько лет - это порядка 12 трлн руб. Это большущие деньги и нужно понимать, что без участия госкомпании ВЭБ.РФ - этих бы проектов просто не было", - отметил Григоренко.

Речь идет о проектах в таких отраслях, в которые частные деньги без государственного участия вряд ли бы пришли, потому что это не те случаи, где можно быстро заработать. Это строительство школ, объектов энергетики, газохимия, аэропорты, порты, логистические центры - большие проекты, которые без государственного участия ни в одной стране мира не реализуются.

Было отмечено, что 80% полиэтилена в России производится на заводах, возведенных при финансовой поддержке корпорации. Каждый пятый аэропорт построен или модернизирован с участием ВЭБ.РФ. Доступ к городскому электротранспорту теперь имеют 9 млн человек в 10 городах страны.

Председатель, ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что летом - в начале осени будет принята новая стратегия для всей группы, основанная на целях по развитию, представленных президентом.

"Это большие денежные средства. Будем их планировать исходя из установки, которая прозвучала несколько дней назад. Президент проводил совет по стратегическому развитию, где было сказано, что запрос сейчас не на прямое субсидирование, а в целом - как создается жизнь в населенном пункте, городе, регионе. <...> Запрос семьи, в первую очередь, теперь: какой город, какой транспорт, какая школа, какая общественная безопасность, насколько цифровые сервисы развиты. И это наша основная задача - к тем триллионам <...>, мы правительству будем показывать конкретные эффекты, которые эти деньги принесут для изменения качества жизни населения", - отметил он.