Мантуров: предприятия ОПК после СВО перестроятся на гражданский сектор

Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров считает, что после окончания специальной военной операции предприятия российского оборонно-промышленного комплекса будут поставлять свою продукцию по соглашениям о военно-техническом сотрудничестве. Об этом он сообщил на сессии ПМЭФ "Задача двойного назначения. Роль ОПК в обеспечении технологического суверенитета".

"Есть вопросы ценообразования военной продукции, они накоплены за долгий период. Производимые предприятиями ОПК объемы ставят эти вопросы более остро", - сказал Мантуров.

Говоря о загрузке предприятий сегодня, Мантуров напомнил о кратном росте производства, например, боеприпасов.

"Когда-то должен встать вопрос, что делать с этими мощностями в будущем? Завершение СВО победой ставит вопрос расширение поставок по направлению военно-технического сотрудничества", - сказал Мантуров.

Впоследствии предприятия ОПК могут перестроиться на выпуск различной гражданской продукции.