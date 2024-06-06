Министра строительства и ЖКХ Астраханской области выберут по конкурсу - идет прием документов

Документы принимаются до 17 июня 2024 года. Участвовать в конкурсе могут граждане России, владеющие государственным языком РФ, имеющие высшее образование (не ниже специалитета, магистратуры), стаж работы в сфере строительства, жилищной политики и (или) ЖКХ не менее 5 лет, стаж работы на руководящих должностях в сфере строительства, жилищной политики и (или) ЖКХ не менее 3 лет. Претенденты на пост министра обязаны знать основные направления государственной политики в сфере строительства, жилищной политики и ЖКХ, иметь управленческие и коммуникативные навыки, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Конкурс проводится в два этапа – предварительный и основной. Для участия в предварительном этапе нужно подать письменное заявление, а также резюме, копии паспорта, документов об образовании и (или) квалификации, трудовой книжки и иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность. При желании кандидат может представить документы о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания и иные профессиональные заслуги. Также необходимо приложить две цветные фотографии 3 x 4 см и согласие на обработку персональных данных.

Кроме того, кандидат на пост министра обязан представить на бумажном носителе собственную программу по развитию отрасли в регионе. Она должна отражать цели, задачи, основные проблемы, мероприятия по развитию и ожидаемые результаты. Объём программы – до 20 страниц формата А4, шрифт стандартный, размер 14 пт. Кандидатам, допущенным к основному этапу конкурса, предстоит собеседование с комиссией и защита своей программы развития отрасли.

Документы необходимо принести в управление государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора Астраханской области (ул. Советская, 15, 2 этаж, каб. 16). Сроки приёма: до 17 июня 2024 года ежедневно с понедельника по пятницу, кроме нерабочих праздничных дней с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. О дате, месте и времени проведения основного этапа конкурса будет сообщено дополнительно. Контактный телефон: (8512) 51-34-24. Формы резюме и согласия на обработку персональных данных прилагаются.