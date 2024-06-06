Орешкин хитро выкрутился с вопросом о повышении налогов

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин попытался хитро выкрутиться, когда ему припомнили слова на прошлогоднем Петербургском экономическом форуме.

Ведущий – председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров – напомнил Орешкину его прошлогодние слова: "Повышение налогов на бизнес контрпродуктивно – больше потеряем". Но при этом в этом году власти предлагают повысить налоги.

"Все правильно, простое повышение – контрпродуктивно. Ключевой вопрос у кого забираем и на что тратим. Это уже вопрос структурного изменения экономики. Мы должны стимулировать тех, кто готов больше инвестировать. Те средства, которые будут мобилизовываться, они будут направляться на развитие. Это перераспределение – это не просто повышение налогов, это уже более сложная конструкция", - заявил Орешкин.