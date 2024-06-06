Медведев дал оценку идее Путина отправлять оружие другим странам

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал оценку словам президента Владимира Путина, который "впервые допустил отправку нашего оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие б. Украине (а точнее, применяют это оружие по нашей стране)". То есть тем силам, которые состоят в конфликте с Америкой и странами НАТО.

"Это весьма существенное изменение нашей внешней политики. Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. И пусть применение российских вооружений неназванными пока "регионами" будет максимально разрушительным для их и наших противников. И пусть горят в адском пламени "чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву". Горят вместе с теми, кто управляет ими.

"А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам", - пишет Медведев.