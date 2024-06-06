В "АвтоВАЗе" предложили ввести долгосрочную шкалу индексации утильсбора

В России необходимо ввести долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора, заявил вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак в ходе сессии "Российский автопром: второе рождение в новых реалиях" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы давно об этом говорили", — отметил он.

Громак уточнил, что речь идет не о том, что нужно "никого не пущать". Однако пусть иностранные компании приходят только как производители, а не как импортеры, пояснил вице-президент "АвтоВАЗа".

"И вот на наш взгляд, индексировать весь сбор нужно до той расчетной точки, когда инвестиции в локальное производство станут выгоднее, чем просто импорт готовых автомобилей", — сказал Громак.