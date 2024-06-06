ЦБ не дает банкам кредитовать бедных, банки переключились на богатых

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о "парадоксе" последних пяти лет: кредитование не падает, хотя аудитория заемщиков меняется. Но банки всегда остаются в плюсе, так что ситуация регулятора устраивает.

На Петербургском экономическом форуме Набиуллиной припомнили ее слова 2019 года: "люди берут кредиты не от хорошей жизни". "Но в апреле 2024 года вы говорили, что люди наращивают кредитование из-за роста доходов. Нет ли тут противоречия?" – спросил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Казалось бы, это парадокс, но люди берут кредиты и от плохой, и от хорошей жизни. Понятно, почему они берут кредиты, когда доходы низкие. Когда доходы высокие, они уверены в будущих доходах, когда они понимают, что смогут обеспечить выплату кредитов, они опять же готовы совершать покупки в текущем моменте", - объяснила Набиуллина.

По ее данным, в прошлом году микрозаймы выросли на 34%, так что "люди продолжают кредитоваться не от хорошей жизни". Но с "бедными заемщиками" ЦБ борется: регулятор ужесточил условия, "чтобы люди не попадали в кредитную каббалу". Примечательно, что от этого денег у бедных людей не прибавилось, но для себя ЦБ проблему закрыл: банки больше не рискуют своими активами и деньгами богатых вкладчиков.

"Банки очень легко переключились на кредитование людей с высокими доходами", - констатировала Набиуллина. Она добавила, что те, кто берет кредиты, - "всегда оптимисты".