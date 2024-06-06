"Новые русские": на ПМЭФ обсудили, почему иностранцам хочется жить в России

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге уверяют: иностранцам настало время жить в России, по крайней мере, так называется одна из сессий и проект

Спикеры отметили интересные тенденции. Так, например, за последний год количество иностранцев, прибывающих в Россию для трудоустройства, выросло почти в полтора раза (+42,4%), по сравнению с предыдущим периодом, выдано на 23,6% больше разрешений на работу, а патент оформили 2,3 млн человек. Причем, обосновываются в России не только граждане дружественных стран, но и представители стран Запада.

Чтобы облегчить приезд мигрантов, создан ряд программ. Фундаментальным изменением законодательства в миграционной системе станет законопроект, который уже внесен в правительство, в нем прописаны новые миграционные режимы, рассказали на форуме. "МВД сделает все возможное для того, чтобы иностранцы, которые любят Россию и хотят жить в России не испытывали трудности, для этого создана специальная рабочая группа на площадке Главка", — заявила начальник главного управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Валентина Казакова.

Чем может быть привлекательна Россия для молодых граждан и высококвалифицированных специалистов, рассуждают на полях ПМЭФ. Здесь презентовали программу "Время жить в России" итальянской студентки. Россия – это, по мнению экспертов, собравшихся на сессии, прежде всего традиционные ценности, место, где нет таких терминов и понятий, как "родитель-1", "родитель – 2", где не притесняют из-за вероисповедания или расы, не предлагают каждую неделю поменять пол ребенку, этим страна привлекательна, считают создатели проекта "Жить в России". Причем едут к нам именно высококвалифицированные кадры – в рамках импатриации.





Так, по мнению руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгения Примакова, главный фактор для переезда – то, насколько Россия воспринимается как некий "материк адекватности", "ковчег спасения", где можно воспитывать своих детей, где низкие налоги, где предсказуемое законодательство, где хорошо.

Идея импатриации – это отдельные программы на привлечение талантов, высококвалифицированных специалистов. Она не ограничивается формальной поддержкой в трудоустройстве, но и помогает с адаптацией всей семьи человека, который решил переехать, с помощью в получении социальных и медицинских услуг. Приветствуется, если специалист привозит с собой и супругов, и детей, и родителей — ждут в России многопоколенческие семьи.

"Сегодня в мире 300 миллионов международных мигрантов, из них треть, порядка 90 млн, — это интеллектуальная миграция. Наша страна тоже готова быть одним из участников битвы за таланты, за людей, которые разделяют наши традиционные ценности, мы готовы принять высококвалифицированных специалистов, готовых вместе с нами строит новую экономику", – заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева.

Автор идеи "Время жить в России" Ирена Чеккини объясняет, что, по ее задумке, люди, которые приезжают в Россию, должны разделять российские ценности: "Это семейные, культурные ценности. Эти люди должны быть высококвалифицированы, – продолжает она. – То есть импатриация – это не просто ценностная миграция, но и интеллектуальная. Это могут быть и предприниматели, и студенты, которые в будущем могут принести новую кровь экономике страны".

Поможет в этом деле отдельная государственная структура, ответственная за миграционную политику. Напомним, пока мигранты – забота МВД. А это совсем другое качество мигрантов и иное отношение к трудовой силе. "Поскольку западный мир объявил войну традиционным ценностям, люди ищут спасения. А где можно найти место, где можно чувствовать себя защищенными? Это Россия", – говорит Чеккини.

Начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ Валентина Казакова хоть и считает, что концепция миграционной политики в России должна меняться, но все равно уверена, что главное в этом вопросе – безопасность и контроль за пребыванием мигрантов. Тем не менее, по ее мнению, Россия все же ждет высококвалифицированных специалистов, интеллектуалов, соотечественников, и для этого работает ряд программ, в частности по содействию переселения соотечественников – в этой программе участвуют 79 субъектов, переселилось более 1,2 млн человек.

Более того, с 1 января этого года появился институт репатриации для помощи тем, кто хочет вернуться в Россию из так называемых "недружественных стран", если они сам уехали или являются родственниками, потомками тех, кто покинул когда-то РСФСР. Вернуться такие соотечественники могут по самому упрощенному порядку, подавать документы в любом субъекте, получать гражданство и жить в России, говорит Казакова. Для студентов предусмотрена мера "временного разрешения на проживание" на весь период обучения и позволяет не оформлять дополнительные визы, позволяет работать без разрешения на работу, но пока она не пользуется популярностью, за документом обратилось около 15 тыс. студентов. С таким статусом после окончания вуза можно получить вид на жительство. Действует режим предоставления гражданства за особые заслуги перед отечеством.

"Растет количество иностранцев, желающих переехать в Россию из европейских государств, – говорит Казакова. – За последние два года из стран Прибалтики, из Германии количество людей, которые разделяют наши ценности и говорят о том, что они хотят воспитывать детей именно в традиционных ценностях семьи, их количество растет, причем увеличивается в разы: это и разрешение на временное проживание, участие в госпрограмме высококвалифицированных специалистов".

Председатель совета директоров часового завода "Ракета" Дэвид Хендерсон-Стюарт как раз и является тем самым "новым русским", которых так ждут сегодня в нашей стране, он перезапустил советский бренд часов, ои объяснил, что так как Россия – это страна с богатой историей, то можно брать буквально все и создавать бренды, которые будут пользоваться популярностью за рубежом, ведь там такая история и ценности всегда были основой для создания бренда. Но история – это еще не все, что привлекает иностранных предпринимателей в России: "Все западные бренды уехали, в России сейчас много денег, все стали патриотами вдруг, поэтому сейчас реально уникальное время, если у вас есть предпринимательский дух, чтобы что-то начинать. И это причина, почему многие либо хотят здесь остаться, либо приехать сюда, потому что потенциал колоссальный. Нам даже сложно понять, насколько он колоссальный".

Боец MMA Джефф Монсон как один из таких же "новых русских" выступил на форуме, он рассказал, что с юности интересовался Россией, и 20 лет назад у него появилась возможность побывать в нашей стране. Он побывал в 40-45 странах и выбрал все же жизнь в России, потому что у страны есть душа, сказал боец. Композитор, пианист Николя Челоро, которые тоже остался жить в России, согласился с Монсоном и заявил, что ни одну другую страну не называют святая – как "Святую Русь". Пианиста поражает и почему-то восхищает, что иконы у нас повсюду, даже в банке на кассе, где казалось бы им совсем не место, в такси и еще его впечатлила церемония прощания с Пригожиным, такого, говорит он, не могло быть ни в одной другой стране. Так что для него тоже решающим фактором стала душа, религиозность и трансцендентный аспект. А еще то, что он здесь женился и купил дом.