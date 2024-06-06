Продажи новых автомобилей в России с начала года выросли почти на 70%

Продажи новых автомобилей в России в январе - мае 2024 года увеличились в годовом выражении на 68%, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в ходе сессии "Российский автопром: второе рождение в новых реалиях" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Реализовано практически без малого 700 тысяч автомобилей в целом", - сказал он.

Каримов назвал 2024 год годом устойчивого роста в отрасли.

По словам замминистра, продажи на рынке легковых авто увечились почти на 80%.