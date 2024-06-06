Хедлайнером рок-площадки на "Екатеринбург-Арене" Ural Music Night станет лидер "Смысловых галлюцинаций"

Организаторы Ural Music Night объявили рок-площадки фестиваля 2024 года и хедлайнеров. Сцен будет три, на одной из них выступит Сергей Бобунец, лидер "Смысловых Галлюцинаций".

Хедлайнер выйдет на сцену рока и металла на "Екатеринбург-Арене" (сектор В). Там же выступят как начинающие исполнители, так и известные широкой публике представители жанров, группы Wildways и "мытищи в огне",

"Сергей Бобунец — предводитель команды Вечно Молодых и хранитель главных смыслов о вечности, разуме и любви. Гости вживую смогут услышать хиты группы и лучшие сольные песни. Композиции Сергея Бобунца — творческий монумент, к которому многие поколения нашей страны обращаются в разные моменты жизни — и в самые счастливые, и в самые непростые", — отмечают организаторы.

Wildways — российская рок-группа, которая уже заслужила репутацию "самой дикой банды страны". С 2009 года музыканты выпустили 5 полноформатных альбомов, дали множество концертов по всей стране и зарекомендовали себя как группа, сочетающая в своем творчестве разные жанры — от поп рока до тяжелого метала. Организаторы отмечают, что каждый выход группы - это фирменное шоу, а 28 июня музыканты исполнят и проверенные временем хиты и новые треки из альбома "Сакура", который вышел совсем недавно.

"мытищи в огне" — стадионное арт-панк кабаре из Москвы и лучшая лайв-группа России. Они также сочетают в своих песнях разные жанры, в числе которых даже стендап, и умело обращаются с иронией. Группа является победителем шоукейс-фестиваля New/Open, а также участником множества других крупных фестивалей.

"Как-то так сложилось, что Екатеринбург стал для нас вторым по важности городом после родной Москвы. А началось это как раз с Ural Music Night-2021. Мы подали заявку, прошли отбор и выступили на сцене "Синдрома". И вот, спустя три года, находим себя в ситуации, где мы являемся хедлайнерами одной из сцен "Уральской ночи музыки". Чудеса? Чудеса! Мы чрезвычайно рады, что в этот раз все звезды сошлись и мы сможем показать наше шоу во всей его красе, с полностью нашим светом и звуком. Екатеринбуржцы всегда с большой теплотой принимали нас и, поверьте, мы отдадим вам в этот вечер все, что у нас есть!" — комментирует фронтмен группы "мытищи в огне" Данила Герасимов.

Также на сцене "Рокот стадиона" выступят:

екатеринбургская группа "Тайная канцелярия",

инди-коллектив из Костромы Alter E.G.O.,

челябинская команда молодых драйвовых ребят "Это Крылья",

участник проекта Ural Music School — кемеровская группа Land Cry,

московский коллектив YYYONA с новым звучанием,

романтики нашего времени — московская группа TattooIN,

участник шоукейс-фестиваля New/Open — самарская группа "дрель",

новые "бременские" современности — группа "Экспедиция Восход",

группа из Твери DIVERTISSMENT.

Еще одна рок-сцена "Уральской ночи музыки" расположится в старейшем баре New Bar. Главными за музыку на площадке будут:

исполнительница с темной инди-поп музыкой Саша Ерко,

челябинская артистка "Лента",

блогер из Казани, автор-исполнитель песен на двух языках "АлияНур",

казанский автор-исполнитель Yatmas Dusai,

группа Urtic, переосмысляющая звучание татарских записей советского периода,

участница шоукейс-фестиваля New/Open Elina, соединяющая в своем творчестве традиции и современность.

Не стоит забывать и про клуб НИРВАНА, которая станет эпицентром Уральской ночи музыки. Организаторы обещают выход лучших рок-групп Свердловской области:

Sara - грустные, разочарованные и падшие духом.

El Mashe — тыц-тыц-тероновый рок из города бесов.

Четыре Сыра - панк-балаган с песнями и плясками!

milotawr — поп-дива уральского рока!

гденебо — два поп-брата - панк-акробата!

Джедаи — рок-воители нашей сцены!

Warshall — трэш и угар!

Пегас — гости из Тюмени на нашем празднике жизни!

Anything Helps — душевные песни и записки из дневников...

Красная Скрипка — ядерный микс скрипки и гитар!

Raus — трушные, настоящие и от души!

Подробные расписания площадок появятся в официальном сообществе Ural Music Night ВКонтакте.