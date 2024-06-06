Хедлайнером рок-площадки на "Екатеринбург-Арене" Ural Music Night станет лидер "Смысловых галлюцинаций"

06 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Ural Music Night

Хедлайнером рок-площадки на "Екатеринбург-Арене" Ural Music Night станет лидер "Смысловых галлюцинаций"

Организаторы Ural Music Night объявили рок-площадки фестиваля 2024 года и хедлайнеров. Сцен будет три, на одной из них выступит Сергей Бобунец, лидер "Смысловых Галлюцинаций".

Хедлайнер выйдет на сцену рока и металла на "Екатеринбург-Арене" (сектор В). Там же выступят как начинающие исполнители, так и известные широкой публике представители жанров, группы Wildways и "мытищи в огне",

"Сергей Бобунец — предводитель команды Вечно Молодых и хранитель главных смыслов о вечности, разуме и любви. Гости вживую смогут услышать хиты группы и лучшие сольные песни. Композиции Сергея Бобунца — творческий монумент, к которому многие поколения нашей страны обращаются в разные моменты жизни — и в самые счастливые, и в самые непростые", — отмечают организаторы.

Сергей Бобунец(2024)|Фото: пресс-служба Ural Music Night

Wildways — российская рок-группа, которая уже заслужила репутацию "самой дикой банды страны". С 2009 года музыканты выпустили 5 полноформатных альбомов, дали множество концертов по всей стране и зарекомендовали себя как группа, сочетающая в своем творчестве разные жанры — от поп рока до тяжелого метала. Организаторы отмечают, что каждый выход группы - это фирменное шоу, а 28 июня музыканты исполнят и проверенные временем хиты и новые треки из альбома "Сакура", который вышел совсем недавно.

Группа "Wildways"(2024)|Фото: пресс-служба Ural Music Night

"мытищи в огне" — стадионное арт-панк кабаре из Москвы и лучшая лайв-группа России. Они также сочетают в своих песнях разные жанры, в числе которых даже стендап, и умело обращаются с иронией. Группа является победителем шоукейс-фестиваля New/Open, а также участником множества других крупных фестивалей.

Группа "Мытищи в огне"(2024)|Фото: пресс-служба Ural Music Night

"Как-то так сложилось, что Екатеринбург стал для нас вторым по важности городом после родной Москвы. А началось это как раз с Ural Music Night-2021. Мы подали заявку, прошли отбор и выступили на сцене "Синдрома". И вот, спустя три года, находим себя в ситуации, где мы являемся хедлайнерами одной из сцен "Уральской ночи музыки". Чудеса? Чудеса! Мы чрезвычайно рады, что в этот раз все звезды сошлись и мы сможем показать наше шоу во всей его красе, с полностью нашим светом и звуком. Екатеринбуржцы всегда с большой теплотой принимали нас и, поверьте, мы отдадим вам в этот вечер все, что у нас есть!" — комментирует фронтмен группы "мытищи в огне" Данила Герасимов.

Также на сцене "Рокот стадиона" выступят:

  • екатеринбургская группа "Тайная канцелярия",
  • инди-коллектив из Костромы Alter E.G.O.,
  • челябинская команда молодых драйвовых ребят "Это Крылья",
  • участник проекта Ural Music School — кемеровская группа Land Cry,
  • московский коллектив YYYONA с новым звучанием,
  • романтики нашего времени — московская группа TattooIN,
  • участник шоукейс-фестиваля New/Open — самарская группа "дрель",
  • новые "бременские" современности — группа "Экспедиция Восход",
  • группа из Твери DIVERTISSMENT.

Еще одна рок-сцена "Уральской ночи музыки" расположится в старейшем баре New Bar. Главными за музыку на площадке будут:

  • исполнительница с темной инди-поп музыкой Саша Ерко,
  • челябинская артистка "Лента",
  • блогер из Казани, автор-исполнитель песен на двух языках "АлияНур",
  • казанский автор-исполнитель Yatmas Dusai,
  • группа Urtic, переосмысляющая звучание татарских записей советского периода,
  • участница шоукейс-фестиваля New/Open Elina, соединяющая в своем творчестве традиции и современность.

Не стоит забывать и про клуб НИРВАНА, которая станет эпицентром Уральской ночи музыки. Организаторы обещают выход лучших рок-групп Свердловской области:

  • Sara - грустные, разочарованные и падшие духом.
  • El Mashe — тыц-тыц-тероновый рок из города бесов.
  • Четыре Сыра - панк-балаган с песнями и плясками!
  • milotawr — поп-дива уральского рока!
  • гденебо — два поп-брата - панк-акробата!
  • Джедаи — рок-воители нашей сцены!
  • Warshall — трэш и угар!
  • Пегас — гости из Тюмени на нашем празднике жизни!
  • Anything Helps — душевные песни и записки из дневников...
  • Красная Скрипка — ядерный микс скрипки и гитар!
  • Raus — трушные, настоящие и от души!

Подробные расписания площадок появятся в официальном сообществе Ural Music Night ВКонтакте.

Теги: Екатеринбург-Арена, Ural Music Night, Сергей Бобунец, Смысловые галлюцинации, фестиваль, рок, хедлайнер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети