Минпромторг: Производство автомобилей в январе - мае выросло в 1,5 раза

Производство автомобилей в России за пять месяцев 2024 года (январь – май) выросло в 1,5 раза, заявил замглавы Минпромторга Альберт Каримов на сессии "Российский автопром: второе рождение в новых реалиях" в рамках ПМЭФ.

"За пять месяцев было выпущено почти 350 тысяч автомобилей, 348 тысяч", - сказал он.

По словам Каримова, легковых автомобилей за этот период было произведено около 280 тысяч. Это более чем на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 года.