06 Июня 2024
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Фото: forumspb.com

Минфин и ЦБ не хотят "государственных макарон"

Главы Минфина, ЦБ и Минэкономразвития выступили против изъятия активов, в том числе акций, у добросовестных инвесторов. По текущим громким делам – "Макфе" и Соликамскому магниевому заводу – они надеются на решение суда, но при этом министр финансов России Антон Силуанов уже готовится перепродать активы: "Эти активы находятся в казне и мы их будем реализовывать, Росимуществу такие задачи поставлены. Не держать, не управлять, нам не нужна такая государственная [собственность]".

На Петербургском экономическом форуме председатель комитета Госдумы по налогам и бюджету Андрей Макаров решил задать вопрос о жизнесопосбности института частного права не замглавы администрации президента России, а министру финансов.

"Вот "Макфа": мы будем производить государственные макароны? Или: Соликамский магниевый завод, права миноритариев: акции, которые у них изъяли, торговались на Мосбирже. Прокуратура Пермского края изъяла акции у миноритариев. Как быть с Гражданским кодексом, который это запрещает?" - спросил Макаров.

"Если нарушены чьи-то права, то решить надо через суд. Но это не к Минфину вопросы", - попытался возразить Силуанов.

Тогда Макаров попытался переадресовать вопрос министру экономического развития Максиму Решетникову: "Можно ли говорить о доверии инвесторов при сегодняшнем состоянии институтов? Об уважении к частной собственности уже говорить неприлично, о независимом суде для инвесторов в споре государством".

"Существенно изменился спрос и запрос на институты. Сейчас нет Лондонского суда. Только российскими институтами мы можем выстроить доверие, их надо развивать. Кейс с заводом будет лакмусовой бумажкой, мы надеемся, что суд поддержит эту позицию. Если мы это не пройдем, надо будет с Госдумой править законы, это будет тяжелая история", - фактически согласился Решетников с тезисом о неработающих законах.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина (именно ЦБ подал апелляцию на решение об изъятии акций СМЗ у миноритариев – прим. ред.) решила внести позитива: "Не все безысходно. У нас есть институты работающие. Контрактное право: бизнес бизнесу через контракты доверяет".

"Надо поменьше о бюджетных деньгах рассуждать. Что тут обсуждать. Если права собственности подлежать сомнению – о каком инвестклимате можно рассуждать. Мы надеемся на взвешенное решение суда", - заключил Силуанов.

Теги: национализация, антон силуанов, пмэф, эльвира набиуллина, частное право


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