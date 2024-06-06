06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

"Это школа, а не зона". Музаеву напомнили, что досмотр личных вещей перед ЕГЭ противоречит закону

Досмотр школьников перед ЕГЭ не имеет никаких законных оснований. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев фактически предлагает совершать противозаконные действия, напоминают педагоги.
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Накануне Музаев заявил, что родительским комитетам со следующего года могут разрешить контролировать досмотр детей перед ЕГЭ. Характерно, что он назвал родителей своими оппонентами. Но им могут позволить досмотр детей.

"У нас самый главный оппонент наш, самый главный стрессующий человек в этом процессе — это родитель, даже не ребенок", — сказал чиновник.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов напоминает, что досмотр личных вещей граждан, если они не совершили уголовное преступление, регулируется статьей 27.7 КоАП РФ "Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице". И там нет ни родителей, ни учителей. То есть у них нет таких прав, это полномочия сотрудников силовых ведомств.

"[Музаев] предполагает Росгвардию привлечь к проведению экзамена, а родителей в качестве понятых поставить на входе? Буквально зона уже, а не школа. Анзор Ахмедович! Вы с детьми дело имеете! И всего лишь с экзаменом! Охолонитесь уже. Хватит надзора!" - призвал Богданов.

Глава СПЧ Валерий Фадеев возмущен произошедшими унизительными досмотрами выпускников с раздеванием до нижнего белья. Он считает, что пусть лучше кто-то спишет экзамен, чем будет унижен.

Теги: ЕГЭ, досмотр


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