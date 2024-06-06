06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Ливанов предложил переложить рутинную работу на роботов и искусственный интеллект

Экс-министр образования России и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов считает, что рутинную работу можно переложить с людей на роботов и искусственный интеллект. Об этом Ливанов сообщил на сессии ПМЭФ "Квалификация будущего. Рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений".

По его словам, важно повысить производительность труда через роботизацию, это поможет снять напряжение рынка труда. Для выполнения рутинной физический и интеллектуальной работы Ливанов предложил передать их, соответственно, роботам и искусственному интеллекту.

"Это – крайне перспективная история с точки зрения высвобождения работников, трудящихся на местах с низкой производительностью", - сказал Ливанов, уточнив, что государство должно стимулировать такой переход.

Это хоть и выведет на рынок людей с низкой квалификацией, но поможет решить проблему дефицита кадров.

Также Ливанов полагает, что неверно сводить реформу высшего образования к продолжительности обучения в вузе. Если в какой-то год все четверокурсники перейдут на пятый курс, то "целая когорта не дойдет до рынка труда".

Третий тезис Ливанова был связан с оценкой вузов. Тут он предложил такой "простой и объективный" критерий, как зарплата, которую платят выпускнику того или иного вуза. Есть разработанная Минтрудом база данных, и, сопоставив информацию Роструда, Федеральной налоговой службы, а также базы данных всех дипломов о высшем образовании, можно "прямым измерением установить зарплату любого специалиста в любой срок после получения диплома".

"Понятно, что надо учитывать региональные различия, диспаритеты между различными сферами занятости. Сравнивать зарплату учителя и банкира было бы неправильно, однако в рамках профессиональных когорт это сделать можно", - сказал Ливанов.

Теги: Дмитрий Ливанов, образование, выпускники, зарплата


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