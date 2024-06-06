На Урале более 100 полицейских и волонтеров ищут пропавших в лесу детей 11 и 13 лет

Двое детей заблудились в лесу под Байкалово, сообщает Накануне.RU начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, 4 июня 13-летний Григорий и его 11-летняя родная сестра Виктория отправились вместе с дедушкой 1957 г.р. и двумя собаками биглями на рыбалку к реке Липка, что находится недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Возвращаясь обратно, семья потерялась. Заночевать пришлось в лесу, а на утро 5 июня было решено разделиться на две группы и отправиться в разные стороны.

Примерно в 22.00 пенсионер нашел обратную дорогу и вернулся к семье, однако дети с собаками так и не появились.

"Тревожное сообщение об этом ЧП поступило в дежурную часть территориального ОВД только сегодня, 6 июня, в 00.30. За помощью к сотрудникам полиции обратилась мать пропавших несовершеннолетних, медсестра одной из больниц Тюмени. Отдел полиции Байкалово поднят по тревоге. Кроме того, личный состав ближайших территориальных ОВД из Талицы, Тугулыма и Ирбита, а также группа полицейских кинологов с собаками, обученными работе по следу, направлены в эпицентр событий для проведения поисковых мероприятий", - отметил полковник Горелых.

По его словам, к поиску уже подключено более 100 представителей МВД, волонтеров и специалистов с квадрокоптерами. Поиск осложняется тем, что у детей нет с собой мобильных телефонов. Ситуацию по розыску детей взял на личный контроль начальник свердловского главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков.