Выпускнице разрешили сдать ЕГЭ только после вмешательства омбудсмена Москвы

В Москве произошел очередной случай самодурства при выполнении инструкции перед сдачей ЕГЭ. Выпускница пришла сдавать ЕГЭ по обществознанию, прошла досмотр, но перед входом в аудиторию, где предстояло писать экзамен, вспомнила, что у нее в кармане телефон. Она достала его, чтобы сдать на время экзамена, но... была удалена без возможности подать апелляцию.

Только вмешательство уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской спасло ситуацию. Она усмотрела в этом нарушение прав. Ведь удаление с ЕГЭ означает право сдать его снова только на следующий год. В чем же виновата выпускница?

"Сколь долго дети будут испытывать колоссальный стресс от такого формального подхода и абсолютного равнодушия? Ведь это судьбы детей! Разбираюсь в ситуации и держу ее на личном контроле", - написала она.

Департамента образования Москвы отреагировал моментально. Принимая во внимание, что девушка даже не приступила к экзамену, сильно переволновалась и сама отдала телефон, она сможет сдать ЕГЭ в резервный день 17 июня.

"Оказывается, правила, вступающие в противоречие со здравым смыслом, можно и поменять! А вдруг в следующий раз в подобном случае выпускнику вообще позволят сразу сдать экзамен?" - пишет телеграм-канал "ОбОбраз".