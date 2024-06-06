Ректор ТомГУ: в образовании надо вернуть систему диплома и уровня квалификации

Ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский высказался о влиянии коронавируса и изоляции на качество образования, а также о необходимости вернуть систему присвоения выпускнику вуза квалификации. Обо всем этом Галажинский сообщил на сессии ПМЭФ "Квалификация будущего. Рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений".

Ректор сообщил, что вуз изучал влияние пандемии коронавируса на качество образования, и оказалось, что 75% работодателей не удовлетворены тем, как шло обучение. Также он сообщил о трудностях в коммуникации сферы образования и рынка труда.

"Никто не понимает, как образование сблизить с рынком труда", - сказал Галажинский.

При этом ректор раскритиковал систему получения дипломов. С одной стороны, Россия не вошла в Болонскую систему, с другой, она принесла путаницу. В России ранее диплом был всегда связан с квалификацией, специалист получал ее и выходил на рынок труда. Идея же Болонской системы – степень как оценка готовности человека к освоению уровня профессиональной деятельности. В России это ассоциируется с фундаментальностью.

"Почему рынок труда не воспринял бакалавра? Ты как бы недопрофессионал, нужно получать квалификацию. В рамках "пилота" надо вернуть диплом и уровень квалификации, но для этого надо пересобрать национальную рамку", - сказал Галажинский.