06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В житомирском военкомате эпилептика забили до смерти

В Звягельском ТЦК (военкомате) Житомирской области 32-летнего Сергея Ковальчука забили до смерти, пытаясь мобилизовать. После избиения он попал в больницу, но спустя несколько дней умер, не приходя в сознание, так и не оправившись от нанесенных побоев, сообщают местные телеграм-каналы.
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"Сын убит. По заключению, у него перелом кости свода и черепа", — сказал его отец Николай Ковальчук.

Убитый страдал эпилепсией, но за ним пришли и повезли в военкомат. Что там происходило, можно догадаться, так как в больнице подтвердили, что мужчина был доставлен в крайне тяжелом состоянии в коме с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами". Видимо, его жестоко избивали.

В военкомате же заявили, что ничего с ним не делали, а причиной смерти стало употребление алкоголя, который и нанес умершему многочисленные побои. После его смерти возле военкомата собрались женщины, которые кричали: "Позор!"

Местная жительница заявила, что это уже четвертый или пятый подобный случай в городе.

Ужесточение мобилизации особенно усилилось после недавнего приезда в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, который, как пишут украинские телеграм-каналы, дал указание любыми методами мобилизовать как можно больше людей для продолжения боевых действий. Президент России Владимир Путин накануне заявил, что США заставят Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, после чего его уберут за ненадобностью.

Теги: украина, мобилизация


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