В Краснолесье устроили масштабный праздник для особенных детей

В Краснолесье состоялся масштабный праздник, который организовал общественный совет по вопросам помощи детям с особыми потребностями при администрации Академического района Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", для гостей были организованы мастер-классы, а также иппотерапия – катание на лошадях и пони. Собравшихся поздравили уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, руководство Федерации адаптивного самбо Урала и клиники "Реабилитация доктора Волковой", представители благотворительных фондов, а также представители бизнеса, работающего на территории района.

"Нам важно создавать не просто комфортную городскую среду, но и поддерживать социально-значимые инициативы горожан, создавать условия в городе для реализации важных социальных проектов. Ранее организаторы праздника обращались к нам за помощью в подготовке помещения для размещения уникального развивающего центра "Эврика" в Краснолесье, в ЖК "Art. Город-парк". Центр работает с детьми, в том числе, особенными. Мы оказали необходимую помощь и продолжаем участвовать в жизни "Эврики". Например, на безвозмездной основе предоставляем площадку соседского центра для проведения мероприятий для детей с особыми потребностями. В ближайшие годы мы планируем благоустроить новый парк в районе и обсуждаем возможность оборудования на его территории инклюзивных спортивных и игровых площадок, которые позволят проводить развивающие и реабилитационные занятия на свежем воздухе, тем самым, сделают парк доступным и комфортным для всех жителей района, в том числе, с ограниченными возможностями", - рассказал директор по управлению проектами компании "Атомстройкомплекс" Дмитрий Фарафонов.

В Академическом районе "Атомстройкомплекс" уже построил около десятка значимых объектов социальной инфраструктуры: семь детских садов, школу, поликлинику. В каждом проекте реализован принцип доступной среды для маломобильных посетителей. Сейчас в соответствии с генпланом развития Екатеринбурга застройщик продолжает реализовывать проект развития седьмого квартала, в котором планируется создать современный благоустроенный парк – ему будет присвоен соответствующий охранный статус.

До конца июня "Атом" собирает предложения от жителей и социальных организаций района по наполнению будущего парка, чтобы учесть их в проекте. Площадь планируемого парка – 16 гектаров – позволит разместить и тихие зоны для прогулок с колясками, и площадки для проведения массовых мероприятий – со сценой, лавочками и навесом, где смогут собираться жители близлежащих домов.

Кроме того, участники СПК "Краснолесье" высказали пожелание предусмотреть в парке возможности для образовательных мероприятий экологической направленности. А спортивная организация, действующая в районе, предложила адаптировать часть территории будущего парка для проведения занятий по спортивной подготовке молодежи. Напомним, сбор предложений по наполнению нового парка Академического ведется в Telegram-канале.