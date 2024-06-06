06 Июня 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
Фото: пресс-служба ООО &quot;РН-Юганскнефтегаз&quot;

1,3 миллиона мальков ценных рыб, 3 миллиона елей и сосен: "РН-Юганскнефтегаз" рассказал о вкладе в экологию Югры

Экологи самого крупного предприятия "Роснефти" - "РН-Юганскнефтегаза" внимательно следят за восполнением водных и лесных ресурсов в зоне ответственности компании и в некоторых направлениях являются первопроходцами и примером для других нефтяников.

В 2023 году в акваторию Обь-Иртышского бассейна выпущено больше 1,3 миллиона мальков муксуна и стерляди, из них 500 - молодь краснокнижного сибирского осетра. Такое зарыбление нефтяники проводят ежегодно в рамках комплексной программы природоохранных и природовосстановительных мероприятий предприятия.

(2024)|Фото: пресс-служба ООО "РН-Юганскнефтегаз"

"Выращиванием и выпуском мальков занимаются специализированные организации, с которыми у нас договорные отношения. Делается это в целях пополнения промысловых запасов и для сохранения существующего биологического разнообразия", - отметила ведущий специалист отдела нормирования и организации экологических программ УООС "РН-Юганскнефтегаза" Полина Шевелева.

Продолжится программа и в нынешнем году - рыбоводные организации заготовили для экологов "РН-Юганскнефтегаза" молодняк осетра, стерляди, нельмы, муксуна и пеляди.

(2024)|Фото: пресс-служба ООО "РН-Юганскнефтегаз"

Другое направление природовосстановительной программы "РН-Юганскнефтегаза" - это высадка деревьев. В 2023 году в Югре высажено больше 3 миллионов саженцев сосны сибирской, обыкновенной, кедровой и ели сибирской, выращенных в специальных питомниках.

(2024)|Фото: пресс-служба ООО "РН-Юганскнефтегаз"

"Высадку сеянцев осуществляли наши подрядные организации на территории Самаровского, Аганского и Нефтеюганского лесничеств - в целом на площади порядка тысячи гектаров. Это вдвое больше, чем в 2022 году. В текущем году планируем сохранить данный показатель", - рассказал главный специалист отдела по рекультивации земель Артём Шеломенцев.

(2024)|Фото: пресс-служба ООО "РН-Юганскнефтегаз"

Специалисты компании и представители Департамента недропользования проверяют, как прижились растения, оценивают рост и качество посадочного материала. В текущем году лесовосстановительные мероприятия компании пройдут и на территории Тюменской области.

Руководитель управления охраны окружающей среды "РН-Юганскнефтегаза" Денис Юманов отдельно подчеркнул, что сегодня на предприятии созданы и успешно действуют четыре специальных цеха восстановления экологии, занятых рекультивацией земель. При этом сотрудники цехов используют передовые технологии, позволяющие сводить к минимуму негативное воздействие производственных процессов на окружающую среду.

Сейчас у компании большой парк собственного транспорта, хватает и наемной техники. Управление закупает необходимые экологам машины, механизмы, оборудование.

"Очень приятно, когда старожилы нашего города говорят о том, как всё вокруг меняется в лучшую сторону. Что стало намного чище, зеленее, появилось больше рыбы в водоёмах. Восстанавливается популяция диких животных. Мы горды, что в этом есть и наша заслуга", - отметил Юманов.

Теги: РН-Юганскнефтегаз, экологическая программа, природовосстановление,


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