06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Экс-ректор ВШЭ предложил ввести "ступенчатые" профстандарты

В России следует ввести ступенчатые профессиональные стандарты. Об этом экс-ректор "Высшей школы экономики" Ярослав Кузьминов сообщил на сессии ПМЭФ "Квалификация будущего. Рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений".

"Радикально ситуация на рынке труда отличается. Указанная безработица означает, что вовлечены все, кто хочет работать", - сказал Кузьминов.

Показатель в 2-3% будет в любом случае даже при буме в сфере труда. При этом сегодня ситуация на рынке труда ведет к большой динамике, в том числе в базовых и средних коммуникациях. Отставание в зарплатах технологов и инженеров от того же IT-сектора составляет полтора раза. Бизнес заинтересован в максимально узкой подготовке кадров только для себя, чтобы сузить их мобильность, говорит Кузьминов, а работник заинтересован в обратном.

"Второе – ситуация с профстандартами, которые сейчас плоские. Надо переходить к ступенчатым профессиональным стандартам", - сказал Ярослав Кузьминов.

Он предложил ввести четыре уровня таких стандартов. Базовый или нулевой – квалификация без практики, первый, предполагающий наличие производственного опыта, второй, на котором работник занимается комбинированием различных технологий, и третий, самый высокий, при котором работник является организатором своих коллег, однако технологии сам не разрабатывает.

Теги: Ярослав Кузьминов, ВШЭ, Высшая школа экономики, профстандарт


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