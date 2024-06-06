06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Основатель "Жизньмарт" вступился за своих бывших поставщиков

Основатели торговой сети "Жизньмарт" Иван Зайченко вступился за своих бывших и нынешних поставщиков, деятельность которых временно приостановили после отравлений покупателей. Он попросил руководство других федеральных сетей не штрафовать предприятия из-за временной невозможности поставлять продукцию.

"Судя по всему, абсолютно все наши фабрики-поставщики готовой еды будут закрыты. Часть из них являются и вашими поставщиками. Из-за закрытия они не смогут выполнить обязательства по вашим контрактам и очень переживают, что за это предусмотрены штрафы. Пожалуйста, не применяйте их. Люди и так в отчаянии, давайте не будем губить бизнес окончательно", - написал Зайченко в своих соцсетях.

Напомним, на прошлой неделе Березовский городской суд приостановил деятельность фабрики-кухни ИП Гумаровой. Затем суды Екатеринбурга приостановили деятельность еще трех поставщиков готовых блюд сети магазинов "Жизньмарт".

Позднее областной Роспотребнадзор сообщил о приостановке деятельности еще четырех поставщиков: ИП Логинова Н.Ш. и ИП Мутигулина А.Р. - 30 суток, ООО "Лаборатория вкуса" - 60 суток и OOO "Фабрика японской кухни" - 90 суток. Проводится расследование в отношении еще 23 производителей продукции.

Теги: Жизньмарт, поставщик, штраф


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