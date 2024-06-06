06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Глава Минтруда сообщил, какова потребность в кадрах в России

В России потребность в кадрах составляет 2,4 млн человек при наличии 2 млн вакансий на портале "Работа в России". Об этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил на сессии ПМЭФ "Квалификация будущего. Рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений".
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"Безработица – 2,6%, этот показатель – реальность рынка труда. Потребность в кадрах – 2,4 млн человек. Нужны специалисты рабочих профессий, и это – вызов для сферы образования и работодателей. На портале "Работа в России" есть 2 млн вакансий", – сказал Котяков.

По его словам, нужно серьезно подходить к подготовке кадров. В Минтруда занимаются синхронизацией образовательных программ. Это случилось на фоне расхождения того, какие специалисты нужны бизнесу и кого готовят вузы. Котяков отметил, что бесплатно в центрах занятости могут повысить квалификацию студенты, которые не нашли себя после окончания вуза, находящиеся в декрете молодые мамы и инвалиды.

Ранее Котяков заявлял, что молодые мамы в декрете могут удовлетворить спрос на рынке труда.

"Многие даже находящиеся в декрете "молодые мамочки" обладают знаниями, навыками и временем, чтобы работать", – сказал министр.

Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов полагает, что, "наверное, у всех мамочек есть такая возможность, если прижмёт жизнь, что же сделаешь".

"Проблема Минтруда – чисто экстенсивный, по головам, так сказать, подход к рынку труда и кадрам. То есть вместо того, чтобы нашу тотально деиндустриализированную экономику переводить в современный формат, а это можно сделать только через форсированную индустриализацию, вместо этого, по сути, просто считают нужным нагонять народ. Это прежде всего мигранты и кто ещё попался под руку. Ну вот теперь, соответственно, молодые мамы", – комментировал Юрий Крупнов.

При этом в России не менее 45 млн человек из чуть более 70 млн – это люди, которые не имеют достойной занятости по терминологии Международной организации труда.

Теги: Антон Котяков, рынок труда, кадры


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