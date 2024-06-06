Глава СПЧ: Лучше пусть дети спишут, чем их унизят

Пусть лучше на ЕГЭ кто-то спишет, чем будет унижен. Так заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев после случаев позорного досмотра.

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Это унизительно - досматривать выпускников до нижнего белья и снимать двери в школьных туалетах, отмечает он. Даже огласка предыдущих инцидентов никого не останавливает.

"Здесь же мы наблюдаем крайнюю степень недоверия к детям, которая унижает всех – и учеников, и учителей, и самих охранников. В каком состоянии они потом сдают экзамен? Теперь столь важные для ребят оценки будут зависеть от самоуправства человека на рамке? Считаю такой подход просто варварским. Унижать кого-либо недопустимо. Даже если кто-то пронесет шпаргалку и спишет, то зачем унижать себя и всех остальных? Пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения", - заявил Фадеев.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой тоже возмущен, в том числе позицией Рособрнадзора о том, что все прекрасно.

"Все хорошо только в ваших отчетах. Руководителю Рособрнадзора пора бы ответить на многочисленные вопросы избирателей. Вместо того, чтобы давать успокаивающие интервью на ПМЭФ, господину Музаеву неплохо бы найти время, чтобы отчитаться перед Думой по существу вопроса", - написал Толстой.

А сенатор Айрат Гибатдинов считает, что виноват во многом сам формат ЕГЭ. Он уверен, что металлодетекторы, досмотры и конвои полиции с собаками никак не могут помочь в проверке знаний. Но дети сталкиваются с огромным стрессом. Случаи и попытки детских самоубийств в период сдачи ЕГЭ - тому подтверждение.