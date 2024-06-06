В Екатеринбурге судят мигранта за хищение около 20 тонн горбуши

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с рыбой. Речь идет о миллионах рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался иностранный гражданин, занимавшийся грузоперевозками. Как показало расследование, в ноябре 2023 года он, предъявив подложные документы, похитил под видом доставки в другой город около 20 тонн горбуши.

Похищенной рыбой мигрант-аферист распорядился по своему усмотрению. А юридическому лицу был нанесен ущерб на сумму более 3,2 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере рассмотрит Ленинский районный суд уральской столицы.