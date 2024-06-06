Сенатор Гибатдинов просит Голикову разрешить опеке проверять семьи

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой инициировать внесение в законодательство возможности контроля и проверки условий проживания ребенка, который ранее временно находился на попечении органов опеки.

Поводом стала трагедия в Адыгейске, где отец до смерти забил трехлетнюю дочь, которая до этого временно жила в социальном учреждении, но потом родители забрали ее домой. Сейчас в детских социальных учреждениях живут более 30 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. Но есть еще около 20 тыс. детей, которые находятся в учреждениях по заявлениям самих родителей, сохраняющих все свои права.

Сенатор отмечает, что сейчас Семейный кодекс не дает полномочий опеке по проверке семей - как ребенок живет после возвращения из детдома в семью. Также необходимо конкретизировать в законодательстве понятие "уважительные причины временного содержания ребенка в организациях для детей-сирот". То есть почему родители отдают на время своего ребенка в детдом.