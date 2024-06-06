Износ трамваев в Кемерово, где из-за поломки пострадали десятки человек и один погиб, составляет 90%

Износ трамвайного парка в столице Кузбасса составляет до 90%, передает ТАСС со ссылкой на мэра города Дмитрия Анисимова. Ранее глава Кемерово возглавил штаб по ликвидации последствий серьезной аварии с двумя трамваями – в этом ДТП пострадали 70 человек, один скончался.

"Они [трамваи] устаревшие, их возраст составляет до 40 лет. Источник финансирования определяется, есть федеральные программы в которые мы заявляемся. Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру", – сказал мэр.

ЧП произошло утром 6 июня — в час пик люди ехали на работу. У одного из трамваев отказали тормоза, на уклоне он набрал скорость, у него на ходу оторвало двери. На скорости трамвай врезался в состав, шедший впереди. Пострадали 70 человек, один человек погиб.

Ранее RT сообщил, что следствие рассматривает версии технической неисправности и человеческого фактора. Трамвай, выпущенный в 2012 году, вышел на линию исправным, управляла им девушка 2000 года рождения, поломка могла произойти во время движения.