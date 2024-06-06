ВЭБ.РФ может заняться модернизацией ЖКХ

ВЭБ.РФ может заняться модернизацией жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил председатель, ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время стратегической сессии "Большие проекты для человека", которая состоялась сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Шувалова, модернизация сферы ЖКХ в настоящий момент обсуждается с советом.

"Модернизация ЖКХ - многотриллионная капитальная потребность. Запуск реформы всей этой отрасли будет интересен и для производителя оборудования, и для запуска модели сервиса. Люди это почувствуют. Услугами ЖКХ сегодня почти никто недоволен. Будь то Москва - первоклассный город, либо какой небольшой населенный пункт. Как складывается ЖКХ - недоволен никто. Это и дорого, и неэффективно, и часто аварийно", - прокомментировал Игорь Шувалов.

Он отметил, что такой компетенции в ВЭБ.РФ пока нет, но есть потребность. Для этого в организации готовы обучать людей.

Озвучивая задачи в новом экономическом цикле, он отметил, что это традиционная повестка: работа с малым и средним бизнесом, в том числе с микробизнесом, поддержка экспорта и страхование экспорта. Будет продолжена работа и с крупными индустриальными проектами в отрасли газохимии, нефтехимии, строительном секторе, машинооборудовании, РЖД.

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