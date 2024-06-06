Один человек погиб после ДТП с трамваями в Кемерово

Один человек погиб после ДТП с трамваями в Кемерово, несмотря на все усилия врачей, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.

По его словам, состояние остальных пострадавших опасений у врачей не вызывает. 11 человек уже переведены на амбулаторное лечение.

ЧП произошло утром 6 июня – в час пик люди ехали на работу. У одного из трамваев отказали тормоза, на уклоне он набрал скорость, у него на ходу оторвало двери. На скорости трамвай врезался в состав, шедший впереди. Пострадали 67 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).