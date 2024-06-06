06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Артистам могут предписать соблюдение норм приличия на сцене

Артистам предлагают официально запретить непристойности на сцене, а также имитировать исполнение под фонограмму. Законопроект об этом внес в Госдуму Курултай Республики Башкортостан.

С юридической точки зрения проект федерального закона направлен на обеспечение защиты прав потребителей на получение достоверной информации о зрелищно-развлекательных услугах и повышение их качества.

Часто люди приходят на концерт, а исполнитель просто открывает рот, в то время как играет фонограмма. Об этом даже не сообщается. Это вводит в заблуждение заплативших за концерт зрителей, свидетельствует о неуважении к ним, непрофессионализме исполнителей и является суррогатом. За 25 лет с момента введения законом нормы о том, что нужно предупреждать об использовании фонограмм, это фактически не соблюдается по ряду причин. Механизм этого не прописан, как и меры административной ответственности за нарушение.

Башкирские депутаты предлагают законодательно закрепить понятие "плюсовая фонограмма" и право потребителя на возврат денег за билет, если использовалась фонограмма, а об этом не предупреждалось.

Еще одно предложение - запретить артистам любые непристойности: ненормативную лексику, оскорбительные выражения, употребление алкогольных напитков, наркотических средств и т.п. Сейчас же "популярные звезды с экранов кричат о бесполезности образования, попутно обучая пить, курить и принимать психотропные вещества. Неподготовленные слушатели с несформировавшимся мировоззрением попадают под их влияние и нравственно деградируют". Так считают депутаты Курултая Башкирии, и такой же точки зрения придерживаются многие известные в прошлом артисты. Так, актер Александр Михайлов говорит, что ему стыдно за нынешних артистов. А композитор Игорь Корнелюк описал многих из них словами "тотальная деградация".

Теги: артисты, фонограмма


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