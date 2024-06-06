06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге автобусы изменят маршруты во время фестиваля "Движение"

Сразу несколько автобусов в Екатеринбурге изменят схему движения в связи с проведением фестиваля музыки, спорта и мотокультуры "Движение". Праздничные мероприятия пройдут в эти выходные, однако центральные улицы города начнут перекрывать намного раньше, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на ЕМУП "Гортранс".

Начиная с 00.10 6 июня до 04.00 10 июня из схем движения маршрутов № 46, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 60, 62, 67, 81, 93 исключаются остановки "Площадь 1905 года", расположенные на улице 8 Марта.

В оба направления по улицам 8 Марта – Малышева – Пушкина – проспект Ленина и далее по маршруту пойдут следующие автобусы:

  • № 46 "Папанина – ТЦ Лента (Академический)";
  • № 51 "Елизавет – Патрушиха";
  • № 52 "Елизавет – Патрушиха";
  • № 50 "ТЦ Лента – УрФУ";
  • № 54 "Краснолесье – Синие камни";
  • № 62 "Дворец дзюдо – Южная подстанция";
  • № 93 "Академика Ландау – ДМБ № 9 (поселок Шувакиш)";
  • № 054 "Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)".

Маршрут № 57 "ДМБ № 9 – Елизавет" к остановке "Елизавет" пойдет по улицам Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта и далее по маршруту. К остановке "ДМБ № 9" – по улицам 8 Марта – Малышева – Пушкина – проспект Ленина – Карла Либкнехта, далее по маршруту.

Автобус № 60 "УрФУ – Химмаш" к остановке "Химмаш" проследует по проспекту Ленина – Карла Либкнехта – Розы Люксембург, далее по маршруту. К остановке "УрФУ" – по улицам Белинского – Карла Либкнехта – проспекту Ленина, далее по маршруту.

Маршрут № 67 "ДМБ № 9 – Школа Созвездие" в оба направления пойдет по улицам Челюскинцев – Бориса Ельцина – проспекту Ленина – Пушкина – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту.

Автобус № 81 "17 Мехколонна – Авангард" к остановке "17 Мехколонна" будет следовать по улицам Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту, а к остановке "Авангард" – по улицам 8 Марта – Малышева – Пушкина – проспект Ленина – Карла Либкнехта, далее по маршруту.

Напомним, что во время проведения фестиваля часть центральных улиц будет закрыта:

  • улица 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Малышева) с 00.10 6 июня до 04.00 10 июня;
  • улица Горького (от улицы Пушкина до улицы Малышева) с 06.00 до 15.00 8 июня.

Ранее мы подробно рассказывали о программе фестиваля "Движение" в Екатеринбурге и Верхней Пышме

Теги: Екатеринбург, Движение, автобус, фестиваль


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