Киев обвинил газету Financial Times в публикации антиукраинской статьи

Киев обвинил американское издание Financial Times в работе на Россию и публикацию статьи "манипулятивного характера".

В материале говорилось, что в 2025 году энергодефицит на Украине может достичь такого уровня, что граждане будут получать свет только 2-4 часа в день. Издание ссылалось на неназванные источники в правительстве.

"Чтобы придать материалу видимость достоверности, в статье смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апелляции к эмоциям читателя. Сейчас в украинском инфопространстве значительно увеличилось количество информационных вбросов, связанных с темой энергетики, которые имеют признаки ИПСО и направлены на создание социальной напряженности, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период", - говорится в заявлении Минэнерго Украины.