В аэропорту Екатеринбурга задержали мигранта с нелегальной партией алкоголя

В екатеринбургском аэропорту Кольцово изъяли партию алкоголя. Его нелегально пытался провезти мигрант.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы остановили в "зеленом коридоре" пассажира рейса "Душанбе – Екатеринбург", который вместе с багажом тащил деревянный ящик. Выяснилось, что 36-летний гражданин Таджикистана везет 14 бутылок водки и портвейна.

Сам мигрант рассказал, что прилетел в Екатеринбург на встречу с коллегами, а спиртное вез для подарков российским партнерам. Напитки он купил в Душанбе за 160 долларов. Об ограничениях на ввоз алкоголя якобы не знал.

По таможенным правилам, один совершеннолетний авиапассажир может беспошлинно ввезти не более 3 литров алкогольных напитков.

"За четвертый и пятый литр необходимо заплатить пошлину – 10 евро за каждый литр. Ввозить более 5 литров запрещено. Отмечу, что в эти нормы входят и напитки, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, так называемых Duty Free", - пояснил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Таможенники вернули мигранту разрешенную норму – 3 литра, а остальные бутылки изъяли. Дальнейшую судьбу алкоголя решит суд, а нарушителю теперь грозит штраф.