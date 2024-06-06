Токио счел неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

Японское правительство считает неприемлемыми слова президента России Владимира Путина о том, что российско-японский диалог будет возможен лишь после смены позиции Токио по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой", - приводит его слова ТАСС.

Хаяси вновь раскритиковал действия России на Украине и напомнил о неизменности позиции правительства Японии по решению проблемы Курильских островов и заключению мирного договора.

В прошлом году в МИД РФ заявили, что тема возможности заключения мирного договора с Японией для России закрыта. Как пояснила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, Москва не может обсуждать подписание "основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящегося нанести ущерб интересам нашей страны".