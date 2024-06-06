В Кемерово у трамвая отказали тормоза: 70 человек пострадали

При столкновении трамваев в Кемерово пострадали 67 человек, это данные Кузбасского центра медицины катастроф, на них ссылается врио губернатора Илья Середюк. При этом Telegram-канал "112" пишет о 80 пострадавших.

В тяжелом состоянии находятся по меньшей мере три человека, двое в реанимации, один в операционной. Десять человек отправлены на амбулаторное лечение.

ЧП произошло около 7:30 утра по местному времени – в час пик люди ехали на работу. У одного из трамваев отказали тормоза, на уклоне он набрал скорость, у него на ходу оторвало двери. На скорости трамвай врезался в состав, шедший впереди.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).