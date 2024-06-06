06 Июня 2024
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Общество Свердловская область
Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Помощь по дому и борьба с наркограффити. Депутат Вихарев отчитался о работе своих волонтеров

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев отчитался о работе своего Волонтерского центра, рассказав о последних на данный момент добрых делах активистов.

Не так давно в центр обратилась пенсионерка Лидия Дмитриевна, попросившая волонтеров помочь с мытьем окон. Пожилая женщина отлично справляется с бытом, однако, проживая на высоком этаже, уже боится мыть окна. Активисты договорились о встрече и помогли с уборкой.

Волонтерская деятельность Волонтерского центра Алексея Вихарева(2024)|Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Другой пенсионерке - Людмиле Викторовне волонтеры помогли с уборкой на кладбище в преддверии Пасхи. Ребята обновили краску на мемориалах, покрыли буквы акрилом и навели порядок на могилах ее родственников. Помог Волонтерский центр и с бардаком рядом с одним из домов на ул. Рощинской в Екатеринбурге. По просьбе местной жительницы Ольги, активисты выехали по указанному адресу, провели субботник и вывезли мешки с мусором из урн. Они также напомнили горожанам о поговорке "чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят".

Волонтерская деятельность Волонтерского центра Алексея Вихарева(2024)|Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Волонтерская деятельность Волонтерского центра Алексея Вихарева(2024)|Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

В один из дней в центр обратилась Инна, которая уже долгие годы передвигается только на инвалидном кресле. Женщине потребовалась помощь, чтобы добраться до ближайшей поликлиники из мкр. Лечебный, что довольно трудно сделать в ее положении. Волонтеры приехали к горожанке, довезли до поликлиники, сопроводили на приеме и доставили обратно.

Помимо социальной помощи, в мае волонтеры еженедельно закрашивали наркотеги на фасадах многоэтажек, несколько раз выезжали на посадки деревьев, проводили субботники в парках, помогали Крестовоздвиженскому храму в Нижних Сергах.

Волонтерская деятельность Волонтерского центра Алексея Вихарева(2024)|Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Волонтерская деятельность Волонтерского центра Алексея Вихарева(2024)|Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Волонтерская деятельность Волонтерского центра Алексея Вихарева(2024)|Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Волонтерский центр Алексея Вихарева находится в Екатеринбурге по адресу ул.8 марта, 8д и работает в будни с 9.00-18.00.

Теги: Вихарев, волонтеры, помощь


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