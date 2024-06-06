На Новошахтинском НПЗ произошел пожар из-за атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар на НЗНП был локализован на площади 100 кв.м. В 04:00 он был ликвидирован.

По словам главы региона, во время тушения пожара завод подвергся повторной атаке. Личный состав был отведен на безопасное расстояние.

В ночь на 17 мая было подавлено более десятка дронов над Новороссийском, писал губернатор края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. Оперштаб региона сообщал о попытке атаки беспилотника на НПЗ в Туапсе, там произошел пожар.

19 мая в Славянске-на-Кубани дрон упал на территории НПЗ. Пострадавших и разрушений нет. Возгораний не произошло.