В Нижнем Тагиле грузовик с цистерной протаранил пять автомобилей

В Нижнем Тагиле грузовик протаранил сразу пять автомобилей. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось вечером 5 июня на Восточном шоссе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "Вольво" с цистерной при подъезде к перекрестку не выдержал безопасную дистанцию до стоящих впереди машин. Они ждали, пока загорится зеленый сигнал светофора. В результате "Вольво" столкнулся с автомобилями "Шкода Суперб", "Тойота Рав 4", "Шкода Фабия", "Чанган" и "Киа Рио".

После этого цистерна выехала на газон вместе со "Шкодой Суперб". В результате ДТП люди не пострадали, но машины получили механические повреждения.

Водитель грузовика пояснил инспекторам, что, увидев красный сигнал светофора, начал останавливаться. Однако автомобиль не тормозил, тогда шофер попытался проехать между машинами, чтобы не выезжать на встречную полосу. Установлено, что мужчина направлялся с завода "Уралхимпласт" в поселок Верхняя Синячиха и перевозил смолу.

Как отметили в ГИБДД, только с начала 2024 года этот водитель семь раз привлекался за нарушения ПДД, большая часть связана с превышением скорости. В отношении шофера возбуждено административное производство и составлен материал за отсутствие техосмотра. А в отношении ИП возбуждено производство за выпуск на линию автомобиля без прохождения механика и медработника.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.