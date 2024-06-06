06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Исследование: россияне стали пессимистичнее настроены на успешное трудоустройство

Стало известно, насколько оптимистично настроены россияне относительно успеха трудоустройства во II квартале 2024 года.

Как выяснили эксперты ресурса hh.ru, по сравнению с I кварталом, индекс оптимизма сократился. Показатель указывает на ожидания соискателей на данный период времени и колеблется от "–1" до +1, где "–1" говорит о негативных настроениях работников, а "+1" — об их стабильно самоощущении на рынке труда.

Индекс оптимизма относительно успеха трудоустройства в ближайшей перспективе во II квартале 2024 опустился до 0,15 пункта (–0,03 относительно I квартала 2024 года). Меньше всего в это склонны верить соискатели из СЗФО. Наиболее оптимистично настроены жители Южного и Северо-Кавказского ФО.

Больше всего оптимистично настроены сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов, а также туризма и общепита. Наименее уверены в успехе, как и прежде, соискатели из сферы стратегий, инвестиций, консалтинга.

Меньше других склонными к поиску подработки остаются соискатели из Москвы и области. Противоположная ситуация по-прежнему наблюдается в Южном и Северо-Кавказском ФО, сообщают "Известия".

Напомним, компании в России стали чаще использовать аутсорсинг, чтобы компенсировать нехватку кадров в штате. Наиболее востребованы оказались обычные квалифицированные сотрудники — их нехватку отметил 61% опрошенных.

Теги: работа, трудоустройство, занятость, соцопрос


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