Адвокат: Замминистра обороны Иванов может получить УДО

Отстраненный от должности заместителя министра обороны России Тимур Иванов в случае доказательства его вины, сможет за хорошее поведение и после отбытия не менее двух третей срока наказания получить условно-досрочное освобождение.

Как сообщил его правозащитник Андрей Гривцов, до приговора суда Иванов является невиновным. Решение об условно-досрочном принимает суд, который также учитывает то, как вел себя осужденный, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, поощрения и взыскания, а также отношение осужденного к преступлению, его раскаяние и то, насколько он возместил причиненный ущерб.

Как отметил адвокат, обсуждение вопроса об УДО для Иванова "носит гипотетический характер" в связи с тем, что в отношении чиновника приговор не вынесен и в законную силу не вступил, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что арестованное имущество замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора.